Transfer-Coup perfekt: Berlin holt Star-Handballer Mem

Berlin (dpa) - Die Füchse Berlin machen einen der größten Transfers in der Geschichte der Handball-Bundesliga perfekt und laufen spätestens ab 2027 mit einem Rückraum der Superlative auf. Der deutsche Meister verkündete den Zugang des französischen Starspielers Dika Mem offiziell und landete nach Simon Pytlick den zweiten Coup innerhalb weniger Wochen.

Mem wechselt 2027 nach Ablauf seines Vertrags beim FC Barcelona an die Spree und erhält einen Vierjahresvertrag bis 2031 - Berichten zufolge ohne Ausstiegsklausel. «Es gab viele Entscheidungswege und Möglichkeiten für ihn. Wir haben uns maximal um ihn bemüht und je mehr wir ihn kennengelernt haben, desto begeisterter waren wir und desto mehr haben wir diesen Transfer gewollt», sagte Füchse-Boss Bob Hanning über den spektakulären Neuzugang.

Mem ist Olympiasieger, Weltmeister und Europameister

Gemeinsam mit Welthandballer Mathias Gidsel und Simon Pytlick, der spätestens 2027 von der SG Flensburg-Handewitt nach Berlin wechselt, bildet der 28-jährige Mem künftig einen Rückraum, der weltweit seinesgleichen sucht.

Der in Paris geborene Handball-Weltstar hat nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit Frankreich darf er sich Olympiasieger (2021), Weltmeister (2017) und Europameister (2024) nennen. Mit Barcelona gewann Mem dreimal die Champions League und neunmal die spanische Meisterschaft. Alleine im Vereinshandball kommt er auf über 50 Titel.

«Ich war lange in Spanien, und jetzt fühlt es sich richtig an, den Schritt in die Bundesliga zu wagen. Diese Gruppe wird besonders sein und mit ihr wollen wir Besonderes leisten», kündigte Mem an.

Auch Europameister Palicka soll nach Berlin wechseln

Nach Mem soll auch der schwedische Torhüter Andreas Palicka zeitnah einen Vertrag bei den Füchsen unterschreiben. Der langjährige Bundesliga-Keeper, der mit dem THW Kiel sechsmal deutscher Meister wurde und zweimal die Champions League gewann, kommt nach dpa-Informationen im Sommer als Nachfolger für Dejan Milosavljev. Mit Schweden feierte Palicka 2022 den EM-Titel, ein Jahr zuvor wurde er Vize-Weltmeister. Von 2016 bis 2021 spielte der 39-Jährige für die Rhein-Neckar Löwen.