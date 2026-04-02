Tram-Linie 104: Schienenersatzverkehr

Fahrten am Wochenende mit dem Ziel Grenze Borbeck und zurück entfallen auf dem Abschnitt zwischen Nordstraße und Grenze Borbeck. Sie beginnen bzw. enden an der Haltestelle Nordstraße und werden nicht durch den SEV ersetzt.

Haltestellenregelung:

SEV 104, NE9: Die Haltestelle Grenze Borbeck entfällt. Ersatzhaltestellen werden auf der Aktienstraße 212 und gegenüber eingerichtet.

SEV 104: An den Haltestellen Bonnemannstraße, Lautstraße und Abzweig Aktienstraße werden die jeweiligen NE-Haltestellen bedient.

Fahrgäste sollten mehr Reisezeit einplanen. Weitere Informationen bieten die Aushänge an den Haltestellen und die aktuellen Fahrplanauskünfte.