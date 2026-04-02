© Radio Mülheim/Radio Oberhausen
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Ruhrbahn
Tram-Linie 104: Schienenersatzverkehr
Wegen Gleisbauarbeiten in der Aktienstraße wird die Tram-Linie 104 ab morgen (7.04.) bis zum 19. April zwischen den Haltestellen Nordstraße und Abzweig Aktienstraße durch Busse ersetzt. Aus Richtung Mülheim enden die Bahnen an der Haltestelle Nordstraße und starten dort planmäßig zurück in Fahrtrichtung Mülheim.
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.04.2026 08:49
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Fahrten am Wochenende mit dem Ziel Grenze Borbeck und zurück entfallen auf dem Abschnitt zwischen Nordstraße und Grenze Borbeck. Sie beginnen bzw. enden an der Haltestelle Nordstraße und werden nicht durch den SEV ersetzt.
Haltestellenregelung:
- SEV 104, NE9: Die Haltestelle Grenze Borbeck entfällt. Ersatzhaltestellen werden auf der Aktienstraße 212 und gegenüber eingerichtet.
- SEV 104: An den Haltestellen Bonnemannstraße, Lautstraße und Abzweig Aktienstraße werden die jeweiligen NE-Haltestellen bedient.
Fahrgäste sollten mehr Reisezeit einplanen. Weitere Informationen bieten die Aushänge an den Haltestellen und die aktuellen Fahrplanauskünfte.
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