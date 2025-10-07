Navigation

Training der Nationalmannschaft ohne Woltemade und Baumann

Veröffentlicht: Dienstag, 07.10.2025 11:37

Nach der Niederlage gegen die Slowakei ist der Druck in der WM-Qualifikation groß. Bundestrainer Nagelsmann muss im Training vor dem Luxemburg-Spiel auf zwei Fixgrößen verzichten.

WM-Qualifikation

Herzogenaurach (dpa) - Ohne Stürmer Nick Woltemade und Torwart Oliver Baumann hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland aufgenommen. 

Das Duo fehlte bei der Trainingseinheit im Teamquartier in Herzogenaurach. Woltemade konnte wegen eines grippalen Infekts noch nicht nach Franken reisen, Baumann klagte nach der Ankunft über Übelkeit, absolvierte aber eine Einheit im Fitnessraum am Trainingsplatz. 

Nagelsmann konnte die Übungseinheit bei herbstlichem Wetter somit mit 23 Spielern auf dem Platz bestreiten, darunter die DFB-Rückkehrer Nico Schlotterbeck und Ridle Baku. 

Erstmals zum Aufgebot gehören der Frankfurter Nathaniel Brown und der Freiburger Schlussmann Noah Atubolu, der von Nagelsmann wegen der Unsicherheit um Baumann nachnominiert worden war. 

Die DFB-Auswahl steht nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei unter Druck. In den Partien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Schlusslicht Luxemburg und am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland hat Nagelsmann zwei Siege fest eingeplant, um den Rückstand auf Spitzenreiter Slowakei bestmöglich aufzuholen. Nur der Gruppensieger löst das direkte WM-Ticket.

