Trainer Streich verlängert Vertrag beim SC Freiburg

Freiburg (dpa) - Damit wird der gebürtige Südbadener im Sommer in seine 13. Saison mit dem derzeit sehr erfolgreichen Sport-Club gehen. Zur neuen Laufzeit machte der Verein wie üblich keine Angaben, Streich verlängert seinen Kontrakt in der Regel jedoch um jeweils ein Jahr.

«Das Trainerteam um Christian Streich arbeitet Tag für Tag sehr detailverliebt und mit maximalem Einsatz an der Entwicklung unserer Mannschaft. Wir bleiben auf unserem Weg», sagte Sportvorstand Jochen Saier. Mit Streich verlängerten auch die Co-Trainer Patrick Baier, Florian Bruns und Julian Schuster ihre Verträge, sodass das Trainerteam komplett zusammenbleibt.

«Konstellation hier ist besonders»

«Es ist schön, dass wir nach wie vor gerne ins Trainerbüro kommen», erklärte Streich. «Die Konstellation hier ist besonders und es ist mir eine Freude, gemeinsam mit meinen Trainerkollegen bei diesem Verein weiter arbeiten zu können.»

Unter Streich feierte Freiburg im vergangenen Jahr eine seiner erfolgreichsten Spielzeiten. Mit Rang sechs gelang der Einzug in die Europa League, wo die Breisgauer am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) Juventus Turin zum Rückspiel im Achtelfinale erwarten. Zudem standen die Badener erstmals im Finale des DFB-Pokals, in dem sie aber RB Leipzig unterlagen. Aktuell stehen sie in der Bundesliga auf dem fünften Tabellenplatz sowie im Pokal-Viertelfinale.