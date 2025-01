Tozzi über seinen Klassiker: «Es gab nie eine echte Gloria»

Rom (dpa) - Mehr als 45 Jahre nach seinem Welthit «Gloria» räumt der italienische Pop- und Rockstar Umberto Tozzi (72) endgültig mit einer Legende auf. «Es gab nie eine echte Gloria. Es war einfach ein Wort, das in diesem musikalischen Riff fantastisch gut klang», sagte der Italo-Popstar der Zeitung «Corriere della Sera». Das Lied von 1979 gehört zu Tozzis bekanntesten Songs.

In dem Klassiker besingt Tozzi sehnsuchtsvoll eine Traumfrau namens Gloria, die ihm «fehlt wie die Luft». Dabei gab es nie eine echte Gloria, wie Tozzi nun verrät. «Ich erinnere mich, dass dieses Lied an einem traurigen und kalten Nachmittag geboren wurde», sagte der Italiener. Er habe auf einem Wandklavier herumgespielt, da sei ihm die Idee für den bei Italien-Fans beliebten Song gekommen.

Tozzi befindet sich derzeit auf seiner Abschiedstournee «L'ultima notte rosa», die noch bis Oktober 2025 läuft. Zuletzt gastierte er unter anderem in München und Stuttgart. Weitere Stationen der Tour in Deutschland sind Bremen und Frankfurt am Main. Bei den Konzerten gibt der Italiener auch seine Klassiker zum Besten, darunter etwa seinen Welthit «Ti amo» (Ich liebe dich) von 1977.