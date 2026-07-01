© Martin Möller / Funke Foto Services
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Touristinfo Mülheim: Ab Juli mittwochs früher Feierabend
Die Mülheimer Touristinfo ändert ab dem 1. Juli ihre Öffnungszeiten. Wer mittwochs in der Schollenstraße Tickets kaufen oder sich über Freizeitangebote informieren möchte, sollte das künftig bis 14 Uhr erledigen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.07.2026 03:12
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An allen anderen Tagen bleibt alles wie gewohnt: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist die Touristinfo von 9 bis 18 Uhr erreichbar, samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Servicestelle der MST ist die erste Anlaufstelle in Mülheim für Veranstaltungstickets sowie alle Fragen rund um Tourismus und Freizeitangebote in der Stadt.
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