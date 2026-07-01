Touristinfo Mülheim: Ab Juli mittwochs früher Feierabend

An allen anderen Tagen bleibt alles wie gewohnt: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist die Touristinfo von 9 bis 18 Uhr erreichbar, samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Servicestelle der MST ist die erste Anlaufstelle in Mülheim für Veranstaltungstickets sowie alle Fragen rund um Tourismus und Freizeitangebote in der Stadt.