Tourismus im Ruhrgebiet verzeichnet positive Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat sich der Tourismus im Ruhrgebiet als stabiler Wirtschaftsfaktor etabliert. Laut der Ruhr Tourismus GmbH stieg der Bruttoumsatz auf 8,01 Milliarden Euro, ein Plus von 1,0 Prozent im Vergleich zu 2019.
Veröffentlicht: Freitag, 19.12.2025 13:13
Besonders beliebt sind Städtetrips: Der Anteil der Besucher, die für einen solchen Aufenthalt ins Ruhrgebiet kommen, hat sich von 12,1 Prozent auf 24,4 Prozent erhöht. Die Region verzeichnete zudem 12,9 Millionen Übernachtungen, was einem Zuwachs von 8,4 Prozent entspricht. Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten hat sich seit 2019 deutlich erweitert, insbesondere in der Hotelbranche, die 4.461 neue Gästebetten verzeichnete. Im Gegensatz dazu sind die Tagesreisen, mit 185 Millionen Ankünften, um 15,1 Prozent gesunken. Diese Entwicklungen zeigen die kontinuierliche Anpassung und Stärkung des Tourismussektors im Ruhrgebiet in der Post-Corona-Zeit.