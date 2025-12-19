Tourismus im Ruhrgebiet verzeichnet positive Entwicklungen

Besonders beliebt sind Städtetrips: Der Anteil der Besucher, die für einen solchen Aufenthalt ins Ruhrgebiet kommen, hat sich von 12,1 Prozent auf 24,4 Prozent erhöht. Die Region verzeichnete zudem 12,9 Millionen Übernachtungen, was einem Zuwachs von 8,4 Prozent entspricht. Das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten hat sich seit 2019 deutlich erweitert, insbesondere in der Hotelbranche, die 4.461 neue Gästebetten verzeichnete. Im Gegensatz dazu sind die Tagesreisen, mit 185 Millionen Ankünften, um 15,1 Prozent gesunken. Diese Entwicklungen zeigen die kontinuierliche Anpassung und Stärkung des Tourismussektors im Ruhrgebiet in der Post-Corona-Zeit.