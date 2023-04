Tourauftakt: Alphaville füllt Philharmonie in Essen

Essen (dpa) - Zum Tourauftakt der Band Alphaville in Essen haben knapp 1300 Menschen die Philharmonie besucht. Mit tosendem Applaus und lautem Jubeln begrüßte das Publikum die fünfköpfige Synth-Pop-Band und das Deutsche Filmorchester Babelsberg auf der hell erleuchteten Bühne. In ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Album «Eternally Yours» arrangierte die Band ihre Hits wie «Big in Japan» oder «Forever Young» neu und übersetzte Pop in Klassik.

«Wir haben von Anfang an mit Synthesizern gearbeitet, da hat man ein unfassbar großes Klangspektrum zur Verfügung», sagte Leadsänger Marian Gold (68) der dpa. «Daher war die Umsetzung unseres Repertoires in diese Stilrichtung eigentlich eine logische Konsequenz», so Gold weiter. Der Frontmann ist das letzte verbleibende Ur-Mitglied der Band, die in diesem Jahr nicht nur ihr 40-jähriges Bestehen feiert, sondern auch eine bundesweite Tour startet.

Laut Angaben des Veranstalters war der Tourauftakt in Essen schnell ausverkauft. Ihr letztes Konzert sei für Ende Januar 2024 geplant. Bis dahin will die Band noch 35 weitere Konzerte spielen.