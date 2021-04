Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Mourinho

Premier League

London (dpa) - Jose Mourinho muss sich nach nur 17 Monaten bei Tottenham Hotspur einen neuen Arbeitgeber suchen. Wenige Stunden nachdem der Fußball-Club seine Mitgliedschaft in der umstrittenen Super League bekanntgegeben hatte, trennte sich der Londoner Verein von dem Portugiesen.

Wie die «Spurs» mitteilten, wurde mit dem 58-Jährigen auch sein Betreuerstab beurlaubt. Zuvor hatten englische Medien übereinstimmend über die Trennung berichtet. Das Training wurde zunächst von Nachwuchs-Coach Ryan Mason übernommen.

Persönlich habe er gern mit Mourinho zusammengearbeitet, betonte Club-Präsident Daniel Levy in der Mitteilung. Deswegen bedauere er, «dass die Dinge nicht so geklappt haben, wie wir es uns beide vorgestellt haben». Zudem wand er Mourinho zum Abschied Kränze: «Jose ist ein wahrer Profi, der während der Pandemie eine enorme Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Er wird hier immer willkommen sein und wir möchten ihm und seinen Trainern für ihren Beitrag danken.»

Laut BBC gibt es Gerüchte, nach denen Mourinho gegen eine Beteiligung der «Spurs» in der Super League interveniert haben und deswegen entlassen worden sein soll. Sein im November 2019 unterschriebener Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023.

In der Meisterschaft liegt der Londoner Club nur auf Rang sieben mit vier Punkten Rückstand auf einen Europa-League-Platz und fünf Zähler auf einen Champions-League-Rang. In der Europa League war «The Special One» (Der Besondere), wie Mourinho genannt wird, mit seinem Team im Achtelfinale an Dinamo Zagreb gescheitert. Auch im prestigeträchtigen FA Cup war bereits im Achtelfinale Endstation. Lediglich im zweitklassigen League Cup haben die «Spurs» das Endspiel erreicht und treffen dort auf Premier-League-Spitzenreiter Manchester City.

Entlassen zu werden, ist für Mourinho auf der Insel keine neue Erfahrung. Schon beim FC Chelsea (2007, 2015) und bei Manchester United (2018) musste der Erfolgstrainer vor Ablauf seiner Verträge gehen. Nachdem der 58-Jährige mit dem FC Porto und Inter Mailand jeweils die Champions League gewonnen hatte, gelang ihm dies mit einem Premier-League-Club bislang nicht. Mit Manchester United holte er 2017 aber wie zuvor mit dem FC Porto (2003) den Titel in der Europa League. Mit Chelsea gewann Mourinho zudem dreimal die englische Meisterschaft und 2007 den FA Cup.

