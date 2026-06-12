Toter aus Ruhr geborgen - MIT UPDATE!
Update 10.05 Uhr +++ Laut Polizei ist aktuell weiter unklar, wie das Opfer in die Ruhr und zu Tode gekommen ist. Weil ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Laut Polizei wurde das Opfer gestern gegen 13 Uhr auf einem E-Scooter im Bereich der Ruhr gesehen. Zwei junge Männer hatten diesen E-Scooter später zurückgelassen an der Ruhr entdeckt und in einem Gastronomiebetrieb abgegeben. Die Polizei sucht jetzt vor allem diese beiden Männer, um genauere Infos zum Fundort des E-Scooters zu erfahren. Auch weitere mögliche Zeugen werden gesucht Tel: 0201/829-0 +++.
Veröffentlicht: Freitag, 12.06.2026 05:25
Aus der Ruhr am Wasserbahnhof in Mülheim ist gestern Abend (11.06.) ein toter Mann geborgen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 68-jährigen Mülheimer. Die Hintergründe sind noch unklar.Die Leiche war am Wehr an der Schleuseninsel entdeckt worden. Feuerwehr und Polizei waren seit etwa 18 Uhr vor Ort, gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet. Ein Verbrechen gilt nach ersten Angaben als eher unwahrscheinlich, ausgeschlossen ist es aber noch nicht. Für Fußgänger und Radfahrer gab es Einschränkungen: Die Kassenbergbrücke war zeitweise gesperrt. Auch das Wehr wurde für die Bergung abgeschaltet. Der Einsatz hat rund zwei Stunden gedauert.