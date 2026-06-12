Toter aus Ruhr geborgen - MIT UPDATE!

Aus der Ruhr am Wasserbahnhof in Mülheim ist gestern Abend (11.06.) ein toter Mann geborgen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 68-jährigen Mülheimer. Die Hintergründe sind noch unklar.Die Leiche war am Wehr an der Schleuseninsel entdeckt worden. Feuerwehr und Polizei waren seit etwa 18 Uhr vor Ort, gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet. Ein Verbrechen gilt nach ersten Angaben als eher unwahrscheinlich, ausgeschlossen ist es aber noch nicht. Für Fußgänger und Radfahrer gab es Einschränkungen: Die Kassenbergbrücke war zeitweise gesperrt. Auch das Wehr wurde für die Bergung abgeschaltet. Der Einsatz hat rund zwei Stunden gedauert.