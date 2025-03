Tote Hosen gehen auf Europa-Tournee

Düsseldorf (dpa) - Die Toten Hosen kehren nach zweijähriger Pause auf die Bühnen Europas zurück. Die Düsseldorfer Punkrock-Band startet ihre «Keep calm and carry on – Europe 2025»-Tour am 29. August in Kopenhagen, wie sie in Düsseldorf mitteilte. Insgesamt sind sieben Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant, darunter Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel.

«Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus», sagte Bassist Andi Meurer. Frontmann Campino ergänzte: «Wir werden jede Menge alte und neue Freunde treffen und hoffentlich ein paar gute Abenteuer erleben.»

Zuletzt hatte die Band im August 2023 Konzerte in Blackpool und Zürich gegeben, bevor sie sich eine Auszeit nahm. Der Vorverkauf für die Tour startet am 2. April um 11:00 Uhr.