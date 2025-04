Torwart Santos erleidet Kreuzbandriss - auch Götze fällt aus

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Monaten auf Kaua Santos verzichten. Der 22 Jahre alte Torwart des Fußball-Bundesligisten zog sich im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Tottenham Hotspur (0:1) einen Kreuzbandriss zu, wie der Club mitteilte. Auch Offensivspieler Mario Götze werde wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel «bis auf Weiteres» ausfallen.

Nach dem Aus im Europapokal steht immerhin Kapitän und Torhüter Kevin Trapp vor einem Comeback. Der 34-Jährige soll entweder am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg oder am kommenden Samstag gegen RB Leipzig in den Kader zurückkehren, wie Dino Toppmöller vor dem Bundesliga-Spieltag sagte.

«Bei Trappo ist es so. Er ist wieder leicht eingestiegen und hat Mittwoch am Training teilgenommen», sagte Toppmöller über den Torhüter und dessen Schienbeinverletzung. Eine Entscheidung über den Zeitpunkt der Rückkehr soll am Samstag nach dem Abschlusstraining fallen.

Stellvertreter Kaua Santos hatte in den vergangenen Wochen überragend gehalten, beim 0:1 gegen Tottenham Hotspur am Donnerstagabend aber entscheidend gepatzt. Nun steht der Brasilianer den Hessen für lange Zeit nicht mehr zur Verfügung.