Tor-Premiere soll BVB-Rückkehrer Sancho Auftrieb geben

Bremen (dpa) - Den zweiten Dortmunder Treffer beim 2:1 in Bremen nahm Jadon Sancho äußerlich relativ gelassen zur Kenntnis. Dabei war das Tor nach einer feinen Einzelleistung für den englischen Fußball-Nationalspieler ein ganz besonderes. Sancho feierte sein erstes Erfolgserlebnis im schwarz-gelben Trikot nach fast drei Jahren. Zuvor hatte er letztmals im Mai 2021 im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig für den Bundesligisten getroffen.

Mit 39 Bundesliga-Toren ist Sancho jetzt gleichauf mit Tony Woodcock englischer Rekordtorschütze in der Bundesliga-Historie. Doch reden wollte die Leihgabe von Manchester United über all das am Samstagabend nicht. Dafür sprachen andere über den 23-Jährigen - und waren voll des Lobes. «Er hat sich heute für all seine Arbeit belohnt», sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. «Alle haben sich für Jadon gefreut, weil sie sehen, dass er will, dass er arbeitet, dass er total gewillt ist, der Mannschaft zu helfen.»

Mit einer tollen Einzelleistung sorgte Sancho kurz vor der Pause für das 2:0 und stellte damit die Weichen auf Sieg für den BVB. «Wenn er so mit Tempo auf dich zuläuft, ist er fast nicht zu verteidigen», sagte Werder Bremens Trainer Ole Werner und nahm damit zugleich seinen noch unerfahrenen Neuzugang Julian Malatini in Schutz.

Lob vom Sturmpartner

Mit voller Geschwindigkeit hatte Sancho den Bremer Verteidiger einfach stehen gelassen und dann auch noch Werder-Torwart Michael Zetterer mit einem Schuss ins kurze Eck verladen. «Das hat er stark gemacht», lobte Sturmpartner Niclas Füllkrug, der bei seiner Rückkehr an die Weser selbst ohne Treffer geblieben war.

Richtig glücklich präsentierte sich Sancho, der im Januar von Manchester United auf Leihbasis zum BVB zurückgekehrt war, nach seinem ersten Saisontor nach Auskunft von Dortmunds Trainer Edin Terzic aber nicht. «Er war nach dem Spiel sehr unzufrieden, weil er meinte, es waren zu viele Ballverluste von ihm», berichtete der BVB-Coach. «Das mag ich an ihm, dass er seine Leistung nicht nur auf das Tor reduziert.»

Wenig Spielzeit bei Man United

Terzic selbst sieht die Entwicklung des großen Hoffnungsträgers durchweg positiv. «Für uns ist es komplett logisch, dass er noch nicht der Alte ist, wenn man berücksichtigt, wie seine vergangenen zwölf Monate waren», sagte Terzic mit Blick auf die wenige Spielzeit des englischen Nationalstürmers bei Manchester United. Dort war Sancho nach einem Zwist mit Coach Erik ten Hag monatelang suspendiert gewesen. «Das ist so, wie wenn ein Spieler eine Kreuzbandverletzung hat», sagte Kehl.

Das erste Tor für den BVB soll Sancho nun weiteres Selbstvertrauen geben. Gerade auch mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die PSV Eindhoven am Mittwoch können die Dortmunder einen wieder erstarkten Sancho gut gebrauchen. Dort muss der BVB gewinnen, um das Viertelfinale der Fußball-Königsklasse zu erreichen. «Wir brauchen Jadon, am Mittwoch wieder und in den nächsten Wochen sowieso», sagte Kehl. «Tore helfen! Er hatte vorher schon Assist. Dieses Tor wird im Auftrieb geben.»