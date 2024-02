Top-Start für Köhler: Deutscher Rekord bei Schwimm-WM

Doha (dpa) - Angelina Köhler hat direkt zu Beginn der Beckenwettkämpfe bei der Schwimm-WM in Katar einen deutschen Rekord aufgestellt. Die 23-Jährige schlug im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling nach 56,41 Sekunden an und war damit 37 Hundertstelsekunden schneller als bei ihrer eigenen Bestmarke im Vorjahr in Berlin. Als Schnellste der Vorläufe erreichte sie das Halbfinale am Abend.

«Das war crazy», sagte Köhler in Doha. «Ich wusste, dass es schnell gehen kann. Aber so schnell, das ist schon krass.» Die Berlinerin will sich nun für das Finale am Montag qualifizieren und sich dort dann ihren Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris sichern. «Ziel ist Platz eins bis vier, um das Ticket zu kriegen», sagte sie.

Auch ohne Rekord war Lukas Märtens sehr zufrieden mit seinem WM-Auftakt. Über 400 Meter Freistil schwamm der 22-Jährige in 3:44,77 Minuten als Zweitschnellster der Vorläufe ins Finale am Abend. Märtens hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. «So ein Olympiajahr mit quasi drei Monaten Zwangspause zu beginnen, ist natürlich nicht das, was man will», sagte er. «Deswegen bin ich umso zufriedener, dass es jetzt schon gut läuft nach dem Training, das ich machen konnte.»

Wie Märtens hat in der Abendsession (17.00 Uhr/MEZ) auch Isabel Gose Medaillenchancen. Die 21-Jährige erreichte in 4:05,48 Minuten als Dritte der Vorläufe ebenfalls souverän den Endlauf. Lucas Matzerath als Fünfter und Melvin Imoudu als Achter schwammen über 100 Meter Brust beim WM-Comeback des britischen Olympiasiegers Adam Peaty ins Halbfinale. Sven Schwarz schied über 400 Meter Freistil dagegen aus.