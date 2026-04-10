Top Job - NRWs coolste Arbeitsplätze
Die Osterferien sind vorbei, der Alltag ist zurück - und damit für viele auch der Weg zur Arbeit. Draußen lockt der Frühling und nicht jeder Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem man morgens sofort gute Laune bekommt. Bei EUCH schon? Dann zeigt ihn uns und wir kommen mit unserer Radioshow zu euch!
Veröffentlicht: Freitag, 10.04.2026 07:19
Wir wollen deshalb von euch wissen: Wie geht Arbeit besser?
Wie macht ihr euren Arbeitsplatz schöner, gemütlicher oder einfach menschlicher? Was sorgt dafür, dass ihr gerne hinfahrt? Was läuft bei euch schon richtig gut und was müsste sich ändern, damit Arbeiten mehr Spaß macht?
Wir suchen eure Ideen, Perspektiven, Meinungen und Beispiele aus ganz NRW: vom Büro bis zur Werkstatt, von der Praxis bis zum Laden, vom Lager bis zum Lieblingsplatz im Betrieb. Denn oft sind es schon kleine Dinge, die den Unterschied machen. Und das Beste: Wenn ihr uns mit eurer Bewerbung überzeugt, besuchen wir euch an eurem Arbeitsplatz, senden von dort unsere Radiosendung und sorgen für eine besondere kulinarische Mittagspause für euer Team.
Zeigt uns euren Arbeitsplatz und erzählt uns, warum er besonders ist - über das Formular:
Extra-Tipp:
Ihr erhöht eure Gewinnchance, wenn ihr uns ein Video, ein Teamfoto oder eine Sprachnachricht bei der Bewerbung hochladet, in der ihr uns erklärt, warum euer Arbeitsplatz der beste in NRW ist.