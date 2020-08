Toots & The Maytals bestätigen «Welterbe»-Status

Reggae-Veteranen

Berlin (dpa) - Mag Bob Marley auch der Weltstar des Reggae sein - die in seiner Heimat Jamaika erfolgreichsten Hit-Produzenten sind wohl Toots & The Maytals. Mehr als 30 Nummer-eins-Singles seit den 60er Jahren weist die Statistik für Frederick «Toots» Hibbert (74) und seine Band aus.

Nun veröffentlichen die Veteranen ihr erstes Album seit «Flip And Twist» (2010) - und auch auf «Got To Be Tough» ist die Dichte an eingängigen Melodien wieder beeindruckend.

Erneut fasziniert, wie mühelos dieser einflussreiche Musiker aus Kingston/Jamaika Reggae, Ska, Stax-Soul und Afrobeat zu einer mitreißenden Mixtur verrührt. Das ist im besten Sinne «Old-School», wie hier ultratiefe Bässe, treibende Drums, quirlige Gitarren, knackige Bläsersätze und Toots' angerauter Gesang magisch zusammenwirken.

Wie einst der gleichaltrige, viel zu früh gestorbene Landsmann Marley (1945-1981) beschränken sich Toots & The Maytals aber nicht auf hübsche Sommer-Sounds mit Karibikflair. Die gibt's zwar auch zu hören («Having A Party»), doch gesellschaftskritische Stücke wie «Freedom Train», «Struggle» oder «Just Brutal» verbreiten andere Botschaften. Wegen solcher politisch aufgeklärter Künstler ist Reggae eben keine reine Tanzmusik, sondern seit zwei Jahren «Immaterielles Kulturerbe» der Unesco.

«Got To Be Tough» ist ein Album, wie es sich Toots-Fans für sein Comeback erträumt haben dürften. Produziert, arrangiert und überwiegend auch eingespielt wurden die zehn Stücke vom Meister selbst, zudem treten mit Ziggy Marley, Ringo Starrs Sohn Zak Starkey, Sly Dunbar (vom genialen Rhythmusgespann Sly & Robbie) sowie Cyril Neville (von den Neville Brothers) mehrere prominente Gäste auf. Protest und gerechter Zorn, Lebenslust und Zärtlichkeit - so relevant und schön kann der oft totgesagte Musikstil Reggae klingen.

