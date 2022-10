Tischtennis-Team der Frauen erreicht WM-Viertelfinale

Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen stehen bei der Team-WM in China im Viertelfinale. Die Mannschafts-Europameisterinnen von 2021 gewannen mit 3:1 gegen Puerto Rico und warten nun am Vormittag in Chengdu auf ihre nächsten Gegnerinnen: entweder Rumänien oder Hongkong.

© Friso Gentsch/dpa