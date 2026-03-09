Tiefgarage Schloßstraße: Einfahrten ab heute gesperrt

Am Übergang zwischen Synagogenplatz und Tiefgarage Schloßstraße werden Betonarbeiten durchgeführt, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern und darunter liegende Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Während der Arbeiten bleibt die untere Ebene der Tiefgarage gesperrt. Die obere Ebene sowie der Bereich Schloßstraße bleiben geöffnet.