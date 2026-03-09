Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Tiefgarage Schloßstraße: Einfahrten ab heute gesperrt
© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services
Teilen:

Tiefgarage Schloßstraße: Einfahrten ab heute gesperrt

In Höhe des Kunstmuseums/Synagogenplatz sind die Zufahrten der Tiefgarage Schloßstraße ab heute (09.03.) gesperrt. Die Sperrung geht voraussichtlich bis zum 13. März. In der Zeit kommt ihr nur über die Zufahrt Eppinghofer Straße in die Tiefgarage.

Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 04:30

Anzeige

Am Übergang zwischen Synagogenplatz und Tiefgarage Schloßstraße werden Betonarbeiten durchgeführt, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern und darunter liegende Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Während der Arbeiten bleibt die untere Ebene der Tiefgarage gesperrt. Die obere Ebene sowie der Bereich Schloßstraße bleiben geöffnet.

Anzeige
Anzeige
Anzeige