Tiafoe-Debüt bei Stuttgarter Tennis-Turnier geglückt

Nach dem frühen Aus für Titelverteidiger Berrettini und Tennis-Unterhaltungskünstler Kyrgios ziehen zwei Mitfavoriten in Stuttgart ins Viertelfinale ein. Struff will am Donnerstag folgen.

© Mark J. Terrill/AP/dpa