The Osmonds: US-Sänger Wayne Osmond gestorben

New York (dpa) - Der mit der Familien-Band The Osmonds berühmt gewordene US-Musiker Wayne Osmond ist tot. Osmond sei bereits am Mittwoch nach Komplikationen durch einen Schlaganfall im Alter von 73 Jahren in der US-Metropole Salt Lake City gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf unterschiedliche Mitglieder der Osmond-Familie.

Wayne Osmond hatte in den 1950er Jahren begonnen, gemeinsam mit mehreren Brüdern als Band aufzutreten. In wechselnden Besetzungen wurden die Osmonds schließlich weltweit erfolgreich - unter anderem mit dem Song «Crazy Horses». Einige Mitglieder der Familien-Band starteten auch erfolgreiche Solo-Karrieren. Osmond war verheiratet und hatte fünf Kinder.