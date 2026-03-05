© Radio Mülheim
Terrorschutz auf dem Prüfstand
Öffentliche Feste und Veranstaltungen in Mülheim sollen besser geschützt werden. Die Stadt plant, bei den Terrorsperren auf Straßen und in Fußgängerzonen aufzurüsten. Das ist jetzt im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung deutlich geworden.
Veröffentlicht: Donnerstag, 05.03.2026 09:15
Bisher setzt die Stadt unter anderem auf große mit Sand befüllte Säcke, um mögliche Anschläge mit Autos oder LKW auf Veranstaltungen zu verhindern. Dies reiche auf Dauer aber nicht aus, hieß es im Ausschuss. In einer Pilotphase will die Stadt jetzt nach und nach verschiedene Terrorsperren testen. Darunter versenkbare Poller und mobile Sperren. Möglich sind demnach auch neue Blumenkästen und andere Stadtmöbel, die Schutz bieten könnten.
