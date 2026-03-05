Terrorschutz auf dem Prüfstand

Bisher setzt die Stadt unter anderem auf große mit Sand befüllte Säcke, um mögliche Anschläge mit Autos oder LKW auf Veranstaltungen zu verhindern. Dies reiche auf Dauer aber nicht aus, hieß es im Ausschuss. In einer Pilotphase will die Stadt jetzt nach und nach verschiedene Terrorsperren testen. Darunter versenkbare Poller und mobile Sperren. Möglich sind demnach auch neue Blumenkästen und andere Stadtmöbel, die Schutz bieten könnten.