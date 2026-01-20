Termin steht: Pfingst Open Air am 23. Mai

Klar ist, dass es bei einem Tag bleibt. Der Veranstalter plant, das Event auf zwei Tage auszuweiten. Dieses Jahr hat das noch nicht geklappt, weil weniger Zeit als erhofft für Gespräche mit den Nachbarn war, heißt es. Das Pfingst Open Air in Essen soll auch besser gegen schlechtes Wetter gerüstet werden. Im Mai findet die mittlerweile 41. Auflage des Festivals statt. Die Premiere gab es 1984. Vier Mal ist es seitdem ausgefallen, nach der Loveparade-Katastrophe von Duisburg und während der Pandemie.