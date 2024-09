Ter Stegens Drama: Nagelsmann braucht Neuling oder Neuer

Barcelona (dpa) - Marc-André ter Stegen mit großen Schmerzen auf dem Rasen. Marc-André ter Stegen am Hinterausgang eines Krankenhauses, im Rollstuhl, vorbei an großen grünen Müllcontainern begleitet von Teambetreuern zum schwarzen Kleinbus. Diese Bilder aus Villarreal schockten nicht nur Hansi Flick. Auch Julian Nagelsmann ist in großer Sorge. Das Verletzungsdrama um den Torwart des FC Barcelona und der Fußball-Nationalmannschaft ließ niemanden kalt.

Noch vor der offiziellen Diagnose aus Spanien war offenkundig: Ter Stegen fällt kurz nach seiner über Jahre herbeigesehnten Beförderung zur Nummer eins im deutschen Tor als Nachfolger von Manuel Neuer mit einer Knieverletzung aus - nur wie lange ist die Frage. Dieses Pech des 32-Jährigen rührte natürlich überall das Mitgefühl. «Schnelle Genesung», schrieb der einstige DFB-Kollege und Real-Rivale Toni Kroos bei X. Nagelsmann wartete vor einer Äußerung noch auf das konkrete Bulletin der Ärzte aus Barcelona.

Flick und Nagelsmann brauchen Lösungen

Flick muss als Club-Coach schnelle Antworten finden, wer ter Stegen bei Barça als Kapitän und im Tor vertreten soll. Doch auch sein Nachfolger als Bundestrainer braucht rasch eine Antwort. Schon in der kommenden Woche will Nagelsmann seinen Kader für die nächsten Länderspiele in der Nations League in Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und in München gegen die Niederlande (14. Oktober) benennen. Seine «klare Nummer eins» ter Stegen wird absehbar nicht verfügbar sein.

Der schnelle Fan-Reflex: Jetzt muss Neuer, obwohl mit leichteren Oberschenkelbeschwerden beim FC Bayern gerade selbst angeschlagen, seinen DFB-Rücktritt rückgängig machen. Doch Nagelsmann wird ganz genau abwägen, was für die gerade so verheißungsvolle Entwicklung der Nationalmannschaft Richtung WM 2026 am besten ist. Er hat verschiedene Optionen, die aller einer Richtungsentscheidung gleichkommen. Die Formel heißt erstmal Neuling oder Neuer?

Die Option Baumann:

Oliver Baumann war bei der EM eine brave Nummer drei. Klaglos wartet der Schlussmann der TSG Hoffenheim schon lange auf sein erstes Länderspiel. Und das im hohen Fußball-Alter von 34 Jahren. Sein Debüt in Bosnien-Herzegowina wäre logisch. Formal ist er die Nummer zwei hinter ter Stegen gewesen. Doch ist Baumann die WM-Alternative? Im übernächsten Sommer wäre er 36. International wird er im Kraichgau nur bedingt gefordert, am Mittwoch in Midtjylland/Dänemark in der Europa League. Und aktuell läuft es bei ihm nicht. Elf Gegentore in vier Bundesligaspielen nervten Baumann nach dem 1:2 bei Union Berlin am Samstag.

Die Option Nübel:

Am kommenden Montag wird Alexander Nübel schon 28 Jahre alt. Dennoch gilt die Bayern-Leihgabe des VfB Stuttgart als Mann der Zukunft in der Nationalmannschaft. Ein Länderspiel hat aber auch er in seiner wechselvollen Karriere mit Wanderjahren nach Monaco noch nicht bestritten. Vor der EM wurde er von Nagelsmann als vierter Torwart gestrichen, ausdrücklich nicht aus Leistungsgründen, wie der Bundestrainer hervorhob. Wenn Nagelsmann ihm jetzt das Vertrauen gibt, ist das eine Perspektiv-Entscheidung Richtung Amerika und das Signal, dass eine konstante Alternative zu ter Stegen aufgebaut werden soll.

Die Option Neuer:

«Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft», sagte Neuer am 21. August. Gut einen Monat später könnten diese Worte hinfällig sein. Denn der DFB-Rücktritt nach 124 Ländersielen, acht großen Turnieren und vielen Torwartrekorden fiel dem 38-Jährigen nicht so leicht. Nagelsmann wollte aber - wenn man die Signale richtig deutet - auch einen neuen Impuls auf dieser Position.

Neuer mag also keine Option für den Oktober sein, zumal ihn gerade der Oberschenkel zwickt. Aber eine generelle Option bleibt die Torwart-Legende natürlich - auch für die WM. Nagelsmann könnte ihn auch noch unmittelbar vor dem Turnier reaktivieren, sollte dann Not herrschen und Neuer mit 40 Jahren noch Form und Fitness haben.

Die Option Konkurrenzkampf:

Unmissverständlich hatte Nagelsmann klargemacht: Ter Stegen ist die Nummer eins. Der Bundestrainer schätzt auch klare Verhältnisse auf dieser Position. Doch nun könnte er abweichen. Festlegen muss er sich auch nicht. Er kann Baumann und Nübel in einen Zweikampf schicken, beiden zum Länderspieldebüt verhelfen und sehen, wer mit der Situation am besten umgeht.

In der Hinterhand hat er auch noch zwei Kandidaten, die schon bewiesen haben, dass sie im Nationaltrikot performen können. Bernd Leno (32/9 Länderspiele) vom FC Fulham verpasste die EM wegen einer Operation. Kevin Trapp (34 Jahre/9 Länderspiele) stünde nach auskurierter Muskelverletzung auch wieder bereit.

Wann ter Stegen wieder bereit sein kann, wird sich zeigen müssen. Der Zeitpunkt der Blessur ist ein richtiger Tiefschlag für den einstigen Gladbacher. Kapitän bei Barça und endlich, endlich deutsche Nummer eins. Das war der Status quo bis zur vermaledeiten Flanke in Villarreal, der Landung und dem Schmerzensschrei. Die Erkenntnis, dass im Knie etwas kaputt ist, muss schnell dagewesen sein. Dass die Kollegen 5:1 gewannen, auch für Flick war das nur noch sekundär.

Vor gut zwei Wochen hatte ter Stegen über seine Rolle als DFB-Stammkraft gesprochen. «Balsam für die Seele» sei diese. «Ich bin froh, dass die Zeit des Wartens jetzt vorbei ist. Ja, ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf das, was kommt. Ich möchte erfolgreich sein», sagte er und bestätigte seine gute Form auch bei den Partien in der Nations League gegen Ungarn (5:0) und in den Niederlanden (2:2).

Auch beim FC Barcelona lief es zuletzt gut für ter Stegen als neuem Kapitän. In den ersten sechs Ligaspielen gelangen sechs Siege - der letzte wurde aber teuer bezahlt. Jetzt geht das Warten für ter Stegen auf andere bittere Weise weiter.