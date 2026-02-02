Ter Stegen wieder verletzt: WM-Teilnahme in Gefahr?

Girona (dpa) - Neuer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der deutsche Fußball-Nationaltorwart muss nach einer neuen Verletzung um seine WM-Teilnahme bangen. Wie sein neuer Club FC Girona mitteilte, erlitt ter Stegen eine Verletzung des linken Oberschenkelmuskels. Er werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu überprüfen und eine Prognose treffen zu können, schrieb der spanische Club, für den ter Stegen erst zwei Spiele bestritt, auf der Plattform X.

Spanische Medien schlossen nicht aus, dass der 33 Jahre alte deutsche Nationaltorwart mehrere Wochen ausfallen könnte, was im schlimmsten Fall das Aus aller WM-Hoffnungen bedeuten würde. Ter Stegen war vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen worden, um dort die für eine WM-Teilnahme notwendige und von Bundestrainer Julian Nagelsmann geforderte Spielpraxis zu sammeln.

Nach ersten Untersuchungen sei die Verletzung im Oberschenkel schwerwiegender als ursprünglich angenommen, hieß es bei Ràdio Girona und SER Catalunya. «Die Prognose ist nicht gut, und obwohl der Spieler noch weitere medizinische Untersuchungen abwarten muss, deuten erste Anzeichen auf eine mögliche Ausfallzeit von zwei oder mehr Monaten hin», hieß es bei SER Catalunya.

Bericht: Rückkehr nach Barcelona möglich

Andere spanische Medien berichteten zunächst auch auf Grundlage der beiden Sender. «Schlechte Nachrichten für Marc-André ter Stegen», meinte «Sport». Von einer «unerwarteten und beunruhigende Nachricht» schrieb «Mundo deportivo». Ter Stegen soll sich die Verletzung bei der 0:1-Niederlage bei Real Oviedo zugezogen haben. Er hatte allerdings durchgespielt. Eine Stellungnahme des FC Barcelona lag zunächst nicht vor.

Laut Cadena SER soll der FC Barcelona aber bestätigt haben, über die Situation informiert zu sein und eine Rückkehr nicht auszuschließen, sollte sich die Schwere der Verletzung bestätigen. Dazu wolle Barça aber noch die endgültige Diagnose abwarten.

Nach dem Debüt noch gefeiert

Der zuvor schon mehrmals länger verletzte ter Stegen ist bis zum Saisonende vom FC Barcelona, wo er keine Chance mehr auf einen Stammplatz unter Trainer Hansi Flick hatte, an Girona ausgeliehen. Im ersten Spiel mit seiner neuen Mannschaft hatte ter Stegen praktisch mit der letzten Aktion der Partie das 1:1 gegen den FC Getafe daheim in Girona gerettet und war dafür gefeiert worden.

Ter Stegen wollte durch den Wechsel zu dem katalanischen Club nach zuletzt zwei langen Ausfallzeiten - erst durch eine schwere Knie- und dann eine langwierige Rückenverletzung - die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.