Ter Stegen bekräftigt Nummer-eins-Anspruch Richtung EM

Warschau (dpa) - Marc-André ter Stegen hat seinen Anspruch auf den Status als Stammtorwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekräftigt.

«Wenn ich weiter meine Leistung bringe, habe ich die faire Chance, weiterhin die Nummer eins zu sein. Das ist mein klares Ziel. Ich will für die Nationalmannschaft im kommenden Jahr ein großer Rückhalt sein», sagte der 31-Jährige mit Blick auf die Heim-EM 2024 im Interview der «Süddeutschen Zeitung» vor dem Länderspiel gegen Polen.

Seit Jahren an der Weltklasse

Ter Stegen spielt seit Jahren im Tor des spanischen Meisters FC Barcelona und zeigt teilweise Weltklasse-Leistung. In der DFB-Auswahl kam er nie nachhaltig am aktuell verletzten Manuel Neuer vorbei und kommt deshalb bislang nur auf 31 Länderspiele. Sein einziges Turnier war der Confed Cup 2017, als der damalige Bundestrainer Joachim Löw auf zahlreiche Stammkräfte verzichtet hatte. Bei den großen Turnieren stand seit 2010 in Südafrika unangefochten Neuer im Tor.

«Manu steht im Moment nicht zur Verfügung, und ich beschäftige mich nur mit dem Hier und Jetzt», sagte ter Stegen. «Im Moment bin ich die Nummer eins, und es ist mein Anspruch, das auch zu bleiben.» Der 37 Jahre alte Neuer (117 Länderspiele) befindet sich weiter im Aufbautraining nach einem Beinbruch im vergangenen Winter. Er soll möglichst zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison ins Teamtraining des FC Bayern München einsteigen.