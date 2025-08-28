Tennisspielerin Lys gibt bei US Open auf - Körper streikt

New York (dpa) - Traurig über ihre erneuten gesundheitlichen Probleme und die Zweitrunden-Aufgabe bei den US Open kämpfte Tennis-Hoffnung Eva Lys mit ihren Emotionen. Schweren Herzens musste die 23 Jahre alte Hamburgerin beim Stand von 4:6, 0:3 (0:30) gegen die Tschechin Linda Noskova entscheiden, dass es für sie nicht weitergehen kann. Die Beschwerden wegen ihrer rheumatischen Autoimmunerkrankung waren an diesem Tag beim Grand-Slam-Spektakel in New York zu groß.

«Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich habe die letzten Tage wieder ein paar Probleme bekommen. Es wurde leider während des Matches schlechter», berichtete Lys, die zum Saisonbeginn bei den Australian Open mit ihrem Achtelfinaleinzug für Furore gesorgt hatte.

Schon am Morgen habe sie gespürt, dass es «wahrscheinlich sehr, sehr schwer» würde. «Es ist einfach eine Situation, mit der ich auf jeden Fall klarkommen muss. Es ist natürlich sehr enttäuschend», sagte Lys. Die Erkrankung beeinträchtigt sie schon seit mehreren Jahren. Auch in der Vergangenheit wurde sie immer mal wieder deswegen ausgebremst.

Lys ruft die Physiotherapeutin und hofft vergeblich auf Linderung

Wegen der Grand-Slam-Chance wollte es Lys gegen die an Position 21 gesetzte Tschechin Noskova unbedingt probieren. Sie startete mit dem ersten Spielgewinn, musste ihre Gegnerin dann aber schnell davonziehen lassen.

Beim Stand von 2:5 aus ihrer Sicht ließ die deutsche Nummer drei die Physiotherapeutin holen. Sie deutete auf ihren Rücken, legte sich dann zunächst zur Behandlung auf ein Handtuch und ging dann begleitet von der Physiotherapeutin vom Platz.

«Ich habe gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen Linderung bekomme, aber das ist nicht passiert», schilderte sie. Mit ihren Schmerzen beim Turnier in Cleveland seien die Probleme diesmal nicht vergleichbar. In der vergangenen Woche hatte die Hamburgerin bereits bei einem Vorbereitungsturnier auf die US Open wegen Rückenbeschwerden vor dem Viertelfinale zurückgezogen.

Doppel? Lys kommentiert einen möglichen Start nicht

Für ihren Zweitrunden-Auftritt in New York gegen Noskova kam Lys nach wenigen Minuten Behandlungspause noch einmal zurück. Sie verkürzte auf 4:5, verlor dann aber doch den ersten Satz. Anschließend gewann die Weltranglisten-59. kein Spiel mehr, bis sie signalisierte, dass Schluss ist. Kopfschüttelnd schritt Lys zum Schiedsrichter, umarmte ihre Kontrahentin und eilte vom Platz.

Dass auch in Wimbledon für Lys in der zweiten Runde gegen Noskova Schluss gewesen war, ist nebensächlich. Ob sie nun bei den US Open noch im Doppel antreten könne, wollte sie nicht kommentieren.