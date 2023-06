Tennisprofi Struff erreicht in Halle das Achtelfinale

Halle/Westfalen (dpa) - Der aktuell beste deutsche Tennisprofi gewann sein Auftaktspiel gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 6:1, 7:6 (7:4) und knüpfte damit an seine starken Leistungen beim Turnier in Stuttgart an.

Dort hatte Struff in der vergangenen Woche das Finale erreicht, wo er sich ganz knapp in drei Sätzen Frances Tiafoe aus den USA geschlagen geben musste. In Halle bekommt es der 33 Jahre alte Warsteiner im Achtelfinale mit Alexander Bublik aus Kasachstan zu tun.

Vor Struff hatten beim deutschen Rasen-Klassiker bereits Alexander Zverev und Yannick Hanfmann das Achtelfinale erreicht. Zverev trifft dort ab 17.30 Uhr (Sky) auf den Kanadier Denis Shapovalov. Hanfmann spielt am Donnerstag gegen den Russen Andrej Rubljow um den Einzug ins Viertelfinale. Die Terra Wortmann Open sind mit 2,345 Millionen Euro dotiert.