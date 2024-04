Tennisprofi Struff erreicht Achtelfinale in Madrid

Madrid (dpa) - Jan-Lennard Struff ist als erster deutscher Tennisprofi in das Achtelfinale beim Masters-1000-Turnier in Madrid eingezogen. Eine Woche nach seinem ersten Titel auf der ATP-Tour in München gewann der 34 Jahre alte Sauerländer 7:5, 6:4 gegen den Franzosen Ugo Humbert.

Struff zeigte dabei eine überzeugende Leistung und nutzte nach 1:37 Stunden mit einer Vorhand seinen zweiten Matchball zum Erfolg. Dem Routinier gelangen gegen den an Nummer 13 gesetzten Humbert 34 direkte Gewinnschläge bei nur 18 leichten Fehlern. Nächster Gegner könnte nun Spaniens Star Carlos Alcaraz werden.

Am Sonntag haben auch noch Daniel Altmaier und Alexander Zverev die Chance auf das Weiterkommen.