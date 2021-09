Tennisprofi Gojowczyk in Metz überraschend im Viertelfinale

Metz (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk befindet sich weiter in bestechender Form. Nachdem der 32 Jahre alte Münchner zuletzt bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht hatte, steht er nun bei der ATP-Veranstaltung in Metz im Viertelfinale.

© Silas Stein (dpa)