Teilsperrung: Tilsiter Straße wird saniert

© Pixabay (Symbolbild)
© Pixabay (Symbolbild)
Hintereinander stehend gestapelte Absperrungen für Straßensperrungen mit zwei Lichtern.
Auf einem Abschnitt zwischen Oppspring und Hölterhöhe werden Fahrbahn, Parkstreifen, Gehwege und die Entwässerung erneuert. Hierfür wird die Tilsiter Straße ab Montag zu einer Einbahnstraße - Autos dürfen nur in Fahrtrichtung Oppspring durch. In der Gegenrichtung wird eine Umleitung über Tilsiter Straße, Zeppelinstraße, Holthauser Höfe/Rumbachtal und Walkmühlenstraße eingerichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 10. Mai. Aufgrund der schlecht vorhersehbaren Witterungsbedingungen könne es aber auch zu Verzögerungen im Bauablauf kommen, sagt die Stadt.
