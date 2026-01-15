Teilsperrung: Tilsiter Straße wird saniert

Auf einem Abschnitt zwischen Oppspring und Hölterhöhe werden Fahrbahn, Parkstreifen, Gehwege und die Entwässerung erneuert. Hierfür wird die Tilsiter Straße ab Montag zu einer Einbahnstraße - Autos dürfen nur in Fahrtrichtung Oppspring durch. In der Gegenrichtung wird eine Umleitung über Tilsiter Straße, Zeppelinstraße, Holthauser Höfe/Rumbachtal und Walkmühlenstraße eingerichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 10. Mai. Aufgrund der schlecht vorhersehbaren Witterungsbedingungen könne es aber auch zu Verzögerungen im Bauablauf kommen, sagt die Stadt.