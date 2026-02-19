Anzeige
Teiche im Stadthallengarten werden überarbeitet
© Oliver Müller / FUNKE Foto Services
Die Spiegelteiche im Stadthallengarten werden gegen Ende Februar überarbeitet. Der Stadthallengarten liegt in der MüGa und muss für die Arbeiten teilweise gesperrt werden.

Veröffentlicht: Donnerstag, 19.02.2026 04:30

Im Rahmen der Arbeiten werden die Teiche trockengelegt. Amphibien, Fische und andere Wasserorganismen werden von dort artgerecht umgesiedelt. Eine Fachfirma übernimmt die Teichentleerung, während die Umsiedlungsmaßnahmen fachgerecht von der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet e.V. durchgeführt werden. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Mülheim überwacht den Vorgang. Die Arbeiten laufen im Rahmen des Mülheimer Leitprojektes „MüGa revisited“ zur Internationalen Gartenausstellung (IGA 2027).

