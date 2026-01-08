Teestube öffnet am Wochenende wegen Schnee und Kälte

Normalerweise ist der Tagesaufenthalt für obdachlose Menschen nur unter der Woche geöffnet. Die Streetworker verteilen auf ihren Runden jetzt warme Kleidung wie Mützen und Handschuhe. Sie haben auch Rettungsdecken und Winterschlafsäcke dabei. Zehn Kältezelte stehen zur Verfügung für Menschen, die keine Notunterkunft annehmen wollen. Das Diakonische Werk konnte die "Iglus" mit Fördergeldern des Landes und einer Bürgerspende kaufen. Wer hilfsbedürftige Menschen auf der Straße sieht, kann die Streetworker unter 0170/22148 87 anrufen, heißt es von der Diakonie.