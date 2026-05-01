Teamgeist 2026 – die WM-Edition – präsentiert von MWB

Wie schafft ihr es, Zusammenhalt zu zeigen? Was zeichnet eure Mannschaft aus? Ist Erfolg für euch mehr als ein Pokal und der erste Platz? Wir suchen die drei Mülheimer Fußballmannschaften mit dem größten Teamgeist.

Die Gewinnerteams bekommen einen Gutschein für einen Trikotsatz bis zu einer Höchstsumme von je tausend Euro mit den Logos von MWB und Radio Mülheim und einen WM-Ball.

Wir freuen uns auf eure Bewerbung.