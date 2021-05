Die Zeiten sind schwierig für uns alle. Doch MWB und Radio Mülheim sind bei euch. Erstmals können nicht nur Fußballteams sondern Mülheimer Mannschaften aus allen Sportarten mitmachen.

Wie schafft ihr es Zusammenhalt zu zeigen? Was zeichnet eure Mannschaft aus? Habt ihr den größten Teamgeist? Ist für euch Erfolg mehr als ein Pokal und der erste Platz? Wir suchen die beiden Mülheimer Sportmannschaften mit dem größten Teamgeist.

Die beiden Gewinnerteams bekommen einen kompletten Trikotsatz im Wert von bis zu tausend Euro mit den Logos von MWB und Radio Mülheim geschenkt.

Wir freuen uns auf eure Bewerbung:

Vom 10.05. – 21.05. werden die Top-Mannschaften jeweils an einem Unterstützertag in einem Porträt vorgestellt. Dann können eure Unterstützer hier auf radiomuelheim.de für euch online voten. Die beiden Mülheimer Teams mit den meisten Stimmen gewinnen. Also mobilisiert am Unterstützertag alle Fans, damit sie für euch abstimmen!

Präsentiert von der Mülheimer Wohnungsbau eG – kurz MWB