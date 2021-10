Tausende fordern in Berlin besseren Klimaschutz

Druck auf künftige Regierung

Berlin (dpa) - Tausende Demonstranten haben in Berlin von der künftigen Bundesregierung einen besseren Klimaschutz gefordert. Knapp vier Wochen nach der Bundestagswahl protestierten Anhänger der Bewegung Fridays for Future sowie weiterer Bündnisse.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die angemeldete Zahl von 10.000 Teilnehmenden nahezu erreicht, konkret sprach er von einer «hohen vierstelligen» Zahl. Laut Veranstalter waren etwa 3000 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet angereist, weitere Angaben gab es zunächst nicht.

Mit Blick auf das stürmische Wetter kündigten die Initiatoren an, die Veranstaltung abzukürzen. Die Abschlusskundgebung sollte bereits an der SPD-Zentrale in Kreuzberg erfolgen. Dort waren die Demonstranten etwa eineinhalb Stunden nach Beginn der Aktion angekommen. Ursprünglich sollte der Protestzug nach dem Start am Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel zurück zu dem Wahrzeichen der Stadt führen.

Die Demonstration ist zugleich Auftakt der Aktionstage, zu denen das Bündnis «Gerechtigkeit Jetzt!» anlässlich der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grüne und FDP aufgerufen hat.

Die Umweltschützer von Fridays for Future fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025. Weitere Kundgebungen waren unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant.

