Tausende beenden Kirchentag mit Open-Air-Gottesdienst

Hannover (dpa) - Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel ist in Hannover der evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. Präsidentin Anja Siegesmund bekräftigte darin erneut, dass der Kirchentag politisch sei: «Wir halten uns nicht raus, wir mischen uns ein, und das tun wir an jedem Tag.» Zu dem Abschluss auf dem Platz der Menschenrechte wurden vorab rund 20.000 Menschen erwartet. So viele waren am Mittwoch auch zur Eröffnung dort gewesen.

Auf der Gästeliste des Kirchentags standen viele prominente Namen – angefangen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Altkanzlerin Angela Merkel bis hin zum geschäftsführenden Kanzler Olaf Scholz. Insgesamt gab es rund 1.500 Veranstaltungen und Zehntausende Besucher. Die Stimmung in der Innenstadt und auf dem Messegelände war fröhlich und friedlich.

Der nächste evangelische Kirchentag wird 2027 in Düsseldorf stattfinden.