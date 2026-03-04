Tarifstreit: Weiter keine Einigung Sicht

Pendler mit Bus und Straßenbahn müssen sich auf weitere Warnstreiks im ÖPNV einstellen. Gewerkschaft und Arbeitgeber sind sich auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen nicht einig geworden. Die Gespräche sind am Nachmittag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Laut der Gewerkschaft Verdi sind beide Seiten weit von einer Einigung entfernt.