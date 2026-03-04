Tarifstreit: Weiter keine Einigung Sicht
Pendler mit Bus und Straßenbahn müssen sich auf weitere Warnstreiks im ÖPNV einstellen. Gewerkschaft und Arbeitgeber sind sich auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen nicht einig geworden. Die Gespräche sind am Nachmittag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Laut der Gewerkschaft Verdi sind beide Seiten weit von einer Einigung entfernt.
Veröffentlicht: Mittwoch, 04.03.2026 06:14
Verdi verhandelt unter anderem für die Busfahrer und -fahrerinnen der Rurhbahn. Ziel sind bessere Arbeitsbedingungen, darunter zum Beispiel längere Pausen zwischen zwei Schichten. Damit will Verdi die Arbeit im ÖPNV attraktiver machen und den Personalmangel in der Branche bekämpfen. Heute Vormittag will sich die Gewerkschaft dazu äußern, wie es im Tarifstreit weitergehen wird.