Targobank Run verzichtet erneut auf Feuerwerk

Los geht es mit dem Bambinilauf um 18 Uhr. Alle Startplätze waren schon weit im Voraus ausgebucht. Die Strecke durch die Innenstadt wird für Stunden gesperrt sein. Der Targobank Run ist ein Firmenlauf und einer der ältesten seiner Art in ganz NRW. Nach dem Lauf gibt es eine große Party in der Duisburger Innenstadt. Auf ein Feuerwerk verzichten die Veranstalter auch in diesem Jahr. Stattdessen wird eine Lasershow geboten.