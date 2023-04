«Tage wie diese»: Anastacia covert die Toten Hosen

Berlin (dpa) - Die US-Sängerin Anastacia (54, «I'm Outta Love») wird für ihr neues Album deutsche Songs covern - und macht den Anfang mit der Feier-Hymne «Tage wie diese» von den Toten Hosen. «Es ist ein Partysong. Und das spüre ich auch, wenn ich ihn singe», sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin froh, das teilen zu können: mit Italienern, Briten, Australiern. Es gibt so viele Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie toll dieser Song ist.»

Das Lied «Best Days» erscheint an diesem Freitag. Die englische Übersetzung habe ihr Hosen-Frontmann Campino (60) höchstpersönlich als Demo eingesungen. «Er war begeistert, dass ich es singe, und zum Glück mag er die Version. Er ist stolz und hat sie abgesegnet», erklärte die 54-Jährige.

Im Herbst will die US-Sängerin dann ein ganzes Album («Our Songs») mit deutschen Klassikern veröffentlichen. «Durch dieses Projekt habe ich eine Liebe zur deutschen Musik entdeckt, von der ich vorher nichts wusste. Es hat mich der deutschen Kultur und Sprache näher gebracht.»

Anastacia feierte vor allem in den 2000er Jahren große Erfolge in Europa, unter anderen mit Hitsingles wie «I'm Outta Love», «Paid My Dues» oder «Sick And Tired».