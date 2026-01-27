Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Tag der Trinkhallen kehrt im August zurück
© Barbara Zabka / FUNKE Foto Services
Teilen:

Tag der Trinkhallen kehrt im August zurück

Am 29. August findet wieder der Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet statt. Ab heute (27. Januar) können sich Budenbetreiber online anmelden.

Veröffentlicht: Dienstag, 27.01.2026 10:12

Anzeige

Von 15 bis 22 Uhr wird die Budenkultur gefeiert - mit Musik, Aktionen und besonderen Angeboten direkt vor Ort, heißt es von der Ruhr Tourismus GmbH. Jede Trinkhalle kann mitmachen und selbst entscheiden, was sie bietet. 30 ausgewählte Standorte bekommen zusätzlich ein Programm mit Live-Musik und Kunst. Der Besuch ist kostenlos, alle Veranstaltungen finden draußen statt. Anmeldeschluss ist der 15. März. Hier geht es zur Anmeldung.


Der Tag der Trinkhallen läuft in diesem Jahr zum fünften Mal. Beim letzten Mal waren in Mülheim u.a. die Bude Davood Eskandar auf der Heinrichstraße mit dabei sowie das Büdchen 73 auf der Aktienstraße und der Daisy Kiosk.

Anzeige
Anzeige
Anzeige