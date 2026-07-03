Tag der Trinkhallen: Jetzt als Mitmach-Bude anmelden

Von 15 bis 22 Uhr werden Trinkhallen im ganzen Revier zu kleinen Bühnen und Treffpunkten. 33 Programm-Buden stehen bereits fest — aber noch können weitere mitmachen. Die Ideen dürfen klein sein: ein Grillstand, ein Kickerturnier, Musik oder einfach ein offenes Nachbarschaftstreffen reichen aus. Die Teilnahme ist kostenlos, die Einnahmen aus Speisen und Getränken bleiben vollständig bei den Buden. Alle angemeldeten Trinkhallen erhalten ein kostenloses Dekopaket und werden auf der Website vorgestellt. Anmeldung und Infos gibt es unter www.tagdertrinkhallen.ruhr.