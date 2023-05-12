Tag der Pflege: Mülheimer Krankenhaus öffnet seine Türen

Rund 200 Schülerinnen und Schüler aus Mülheim und Umgebung sind bereits angemeldet – doch das Angebot richtet sich an alle. In einem Mitmach-Parcours kann man zum Beispiel ausprobieren, wie eine Schlüsselloch-OP funktioniert, die Wirkung von Aromatherapie erleben oder testen, wie schnell man ein Bettlaken wechseln kann. In sechs Zelten präsentieren sich verschiedene Bereiche des Krankenhauses: von der Notaufnahme über die Intensivstation bis hin zur psychiatrischen Pflege. Wer möchte, kann sich vor Ort auch Blutdruck und Puls messen lassen. Für Jugendliche, die sich für den Pflegeberuf interessieren, gibt es außerdem Infos zur Ausbildung. Der Eintritt ist frei, für Kaffee und frische Waffeln ist gesorgt.