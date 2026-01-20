© Baderkhan Ahmad/AP/dpa
Die SDF kontrollierten das Lager bislang. (Archivbild)
Syrien: Kurdenmilizen ziehen von berüchtigtem IS-Lager ab
Die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ziehen nach eigenen Angaben von dem Lager al-Hol in Syrien ab. In dem Lager, das die SDF bisher kontrollierten, sind Tausende Angehörige von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) untergebracht.
Veröffentlicht: Dienstag, 20.01.2026 13:33
