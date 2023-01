Swiatek als erste Tennisspielerin in dritter Runde

Melbourne (dpa) - Die 21 Jahre alte Polin setzte sich am Mittwoch wie erwartet in der Rod Laver Arena gegen die Kolumbianerin Camila Osorio mit 6:2, 6:3 durch. Swiatek hatte zum Auftakt am vergangenen Montag die Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier aus Dortmund in zwei Sätzen bezwungen und gilt bei den Frauen als Topfavoritin auf den Titel. Im Vorjahr hatte sie bereits bei den French Open und den US Open triumphiert, hinzu kommt ein Grand-Slam-Triumph in Paris aus dem Jahr 2020.

Während in der Rod Laver Arena und in den beiden anderen überdachten Stadien des Melbourne Parks gespielt werden konnte, hatte auf den Außenplätzen der Spielbetrieb wegen Regens zunächst nicht begonnen. So konnten unter anderem die Erstrunden-Duelle von Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini und von Laura Siegemund gegen Lucia Bronzetti aus Italien nicht planmäßig beginnen. Beide Matches waren schon am Dienstag dem Regen zum Opfer gefallen.