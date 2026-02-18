Styrum: Unfall mit zwei Verletzten

Als die Einsatzkräfte ausrückten war entgegen der ersten Befürchtungen keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt. Der Fahrer des PKW sowie der Fahrer der beteiligten Straßenbahn wurden umgehend erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.





Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei musste der betroffene Kreuzungsbereich für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr sowie zur vorübergehenden Einstellung des Schienenverkehrs auf der betroffenen Linie.