Stuttgart: Prorussischer Autokorso mit Fahnen und «Kalinka»

Nach Empörung über einen pro-russischen Autokorso mit 400 Fahrzeugen in Berlin sind am Wochenende erneut solche Demonstrationen in mehreren Städten geplant. In Stuttgart fordern Teilnehmer «Stopp Russophobia».

© Christoph Schmidt/dpa