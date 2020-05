Stufenplan für Schulen und Gastronomie in Niedersachsen

Restaurants in Niedersachsen dürfen in einer Woche unter Auflagen wieder öffnen, Hotels am 25. Mai - dann sollen auch alle Kinder in Niedersachsen wieder in die Schule gehen. Das geht aus einem umfassenden Corona-Lockerungsplan des Landes hervor.

© Ole Spata (dpa)