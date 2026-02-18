Studienkompass: Chance für Abiturienten im Ruhrgebiet
Jugendliche aus Familien ohne akademischen Hintergrund können sich noch bis zum 19. April für das Schülerstipendium "Studienkompass" bewerben. Das Programm unterstützt sie dabei, ihren individuellen Bildungs- und Berufsweg zu finden.
Veröffentlicht: Mittwoch, 18.02.2026 04:30
Die dreijährige Förderung begleitet Jugendliche zwei Jahre vor dem (Fach-)Abitur und im ersten Jahr vom Studium oder der Ausbildung. Teilnehmer erhalten digitale Angebote, Workshops und Unterstützung durch ehrenamtliche Mentoren sowie eine App. Gesucht werden Jugendliche, die 2028 ihr (Fach-)Abitur machen und deren Eltern nicht studiert haben. Das Programm ist bundesweit aktiv und wird von der Deutsche Bank Stiftung, der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft getragen. Bewerbungen sind hier online möglich.
Hintergrund ist die anhaltende Bildungsungleichheit in Deutschland: Während 78 Prozent der Akademikerkinder ein Studium beginnen, sind es bei Nichtakademikerkindern nur 25 Prozent. Der Studienkompass soll genau da ansetzen und helfen, diese Lücke zu schließen.