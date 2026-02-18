Studienkompass: Chance für Abiturienten im Ruhrgebiet

Die dreijährige Förderung begleitet Jugendliche zwei Jahre vor dem (Fach-)Abitur und im ersten Jahr vom Studium oder der Ausbildung. Teilnehmer erhalten digitale Angebote, Workshops und Unterstützung durch ehrenamtliche Mentoren sowie eine App. Gesucht werden Jugendliche, die 2028 ihr (Fach-)Abitur machen und deren Eltern nicht studiert haben. Das Programm ist bundesweit aktiv und wird von der Deutsche Bank Stiftung, der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft getragen. Bewerbungen sind hier online möglich.





Hintergrund ist die anhaltende Bildungsungleichheit in Deutschland: Während 78 Prozent der Akademikerkinder ein Studium beginnen, sind es bei Nichtakademikerkindern nur 25 Prozent. Der Studienkompass soll genau da ansetzen und helfen, diese Lücke zu schließen.