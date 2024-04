Struff kämpft sich in zweite Runde von Monte Carlo

Monaco (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Monte Carlo den Einzug die zweite Runde geschafft. Der 33 Jahre alte Warsteiner gewann sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. In der Runde der besten 32 trifft der Davis-Cup-Spieler auf den Sieger der Partie Alexander Bublik (Kasachstan) gegen Borna Coric (Kroatien).

Nach dem deutlich verlorenen ersten Satz lag Struff im zweiten Durchgang bereits mit 2:5 hinten, kämpfte sich aber noch in den Tiebreak, den er schließlich gewann. Im dritten Satz war der Deutsche der klar bessere Spieler.

«Es war ein brutal schweres Match», sagte Struff hinterher bei Sky. In den ersten beiden Sätzen sei er «gedanklich nicht so positiv unterwegs gewesen», meinte der Weltranglisten-26.: «Dann habe ich mich auch durch einen Push von außen reingekämpft und es geschafft, die Qualität im Spiel zu erhöhen.»

Später am Nachmittag spielt noch Dominik Koepfer aus Furtwangen gegen den Niederländer Tallon Griekspoor um den Einzug in die zweite Runde des Sandplatzturniers, bei dem knapp sechs Millionen Euro Preisgeld ausgeschrieben sind. Der an Nummer fünf gesetzte Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) tritt nach einem Freilos zum Auftakt erst am Dienstag in der zweiten Runde an.