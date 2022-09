Struff bringt deutsches Team gegen Belgien in Führung

Hamburg (dpa) - Bezwingt Oscar Otte in der zweiten Partie Belgiens Top-Star David Goffin, sind Deutschland und Australien nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe C zu verdrängen. Das Finalturnier der besten acht Mannschaft findet Ende November in Malaga statt.

«Es war so eng. Bei manchen Satzbällen hatte ich echt Glück. Es war sehr hart und ich bin froh, den Punkt für Deutschland geholt zu haben», sagte Struff. «Am Anfang versuchten wir beide, einen guten Start zu erwischen. Es war ein wenig kalt heute, weshalb der Aufschlag vielleicht nicht den großen Effekt hatte.»

Sowohl der Weltranglisten-132. Struff als auch der zwei Ränge schlechter notierte Bergs begannen nervös, in den ersten fünf Spielen gab es ausschließlich Breaks. Struff fing sich zuerst und nutzte schließlich seinen vierten Satzball. Im zweiten Durchgang wehrte Struff insgesamt fünf Satzbälle ab, ehe der 32-Jährige im Tiebreak seinen dritten Matchball verwandelte.